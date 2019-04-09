ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії в результаті вибуху загинули вісім осіб

Новини » Надзвичайні події    09.04.2019 - 18:19
У Сирії в результаті вибуху загинули вісім осіб
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів

Сьогодні в результаті вибуху в місті Ракка (Сирія) загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

За даними місцевих сил безпеки, жертвами підриву автомобіля стали вісім осіб, а  отримали поранення троє співробітників курдських сил місцевої поліції правопорядку.

Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів.

Місто Ракка було захоплено терористами "Ісламської держави" в 2014 році і з тих пір вважалося столицею ІДІЛ в Сирії. Восени 2017 року Сирійські демократичні сили і загони курдської народної самооборони відбили у терористів ІДІЛ місто Ракка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Демократичні сили Сирії звільнили 283 особи, які підозрювалися в причетності до терористичного угрупування "Ісламська держава". Ув'язнених бойовиків звільнили в декількох північних районах Сирії, зокрема в місті Ракка, яке було де-факто столицею "Ісламської держави" в країні.

Крім того, у Сирії урядові війська Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення.

На Тайвані евакуювали 10 тис. осіб в результаті вибуху на заводі У Харкові вночі підірвали банкомат
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України СиріяВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся