У Сирії в результаті вибуху загинули вісім осіб

Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів

Сьогодні в результаті вибуху в місті Ракка (Сирія) загинули щонайменше 13 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

За даними місцевих сил безпеки, жертвами підриву автомобіля стали вісім осіб, а отримали поранення троє співробітників курдських сил місцевої поліції правопорядку.

Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів.

Місто Ракка було захоплено терористами "Ісламської держави" в 2014 році і з тих пір вважалося столицею ІДІЛ в Сирії. Восени 2017 року Сирійські демократичні сили і загони курдської народної самооборони відбили у терористів ІДІЛ місто Ракка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Демократичні сили Сирії звільнили 283 особи, які підозрювалися в причетності до терористичного угрупування "Ісламська держава". Ув'язнених бойовиків звільнили в декількох північних районах Сирії, зокрема в місті Ракка, яке було де-факто столицею "Ісламської держави" в країні.

Крім того, у Сирії урядові війська Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення.