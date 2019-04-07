ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сирії в результаті обстрілу урядових військ загинули цивільні

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 12:53
У Сирії в результаті обстрілу урядових військ загинули цивільні
Фото: наслідки обстрілу (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результаті артилерійського вогню загинуло 3 людини, ще 16 отримали поранення

У Сирії урядові війська президента Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що ракетного обстрілу піддалися населені пункти Маретиннуман, Серакиб, і Кафренбиль, Тель Менс, Маретирме в провінції Ідліб, а також в провінції Хама населені пункти Кафр-Зіта, Аль-Шеиа, Аль-Хавиз і фортеця Мадик.

В організації цивільної оборони Ідліб "Білі каски" повідомили, що в результаті обстрілу урядових військ загиблими виявилися 3 цивільних, а також ще 16 цивільних отримали поранення. В даний час "Білі каски" продовжують проводити рятувальні роботи на місці обстрілу.

Також вони повідомили, що за березень 2019 року, в результаті обстрілу з боку режиму президента Асада, проиранских угруповань і авіації РФ жертвами стало 135 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що режим Асада відновив удари по позиціях повстанців, є жертви. У місті Кафр-Набаль (провінція Ідліб) ракета потрапила на ринок, за словами представника місцевої служби цивільної оборони, з-за обстрілу загинули 12 осіб, десятки постраждали.

Під час протесту на кордоні сектору Газа з Ізраїлем загинули люди Бойовики обстріляли житловий сектор у Золотому
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України обстрелСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся