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Інтерв'ю

Військові літаки Асада або РФ розбомбили три лікарні на півдні Сирії, - спостерігачі

НовиниСуспільство    27.06.2018 - 15:34
Іллюстративне фото: Сирія (twitter.com middleeastmnt)
Іллюстративне фото: Сирія (twitter.com middleeastmnt)

Лікарні бомбардують неподалік йорданського кордону в містах Саїда, Джіза й Мусайра

Військові літаки Асада або Російської Федерації (РФ) розбомбили три медичних заклади на півдні Сирії. Про це заявив військовий спостерігач і місцеві лікарі, передає The Washington Post.

Так, Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що лікарні бомбардують неподалік йорданського кордону в містах Саїда, Джіза й Мусаира.

Як зазначається, групи з надання допомоги підняли тривогу в останні дні, оскільки урядовий наступ, який дедалі посилюється змусив близько 45 тис. осіб втікати глибше на утримувану повстанцями територію. Йорданія при цьому наполягає, що вона не відкриє для них свій кордон.

Також зазначається, що підтримуваний Росією наступ спрямований на те, щоб повернути останню частину утримуваної опозицією території Сирії, яка не перебуває під захистом іноземних держав.  

Напередодні стало відомо, що сирійська армія захопила контроль над районом Лаха в північно-східній провінції Дераа.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що щонайменше 45 тис. людей втекли від бойових дій з провінції Дар'а на південному заході Сирії. 

Також додамо, що російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях в південних районах Сирії.

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Теги публікації: Башар Асад, Російська Федерація, Літак, Сирія, больница  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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