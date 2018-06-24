Російська авіація відновила бомбардування на півдні Сирії, - спостерігачі

Всього спостерігачі зафіксували 26 ударів

Російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях в південних районах Сирії. Про це заявив голова Сирійської наглядової центру з прав людини Рамі Абдель Рахман, йдеться на сайті відомства.

"Інтенсивні російські повітряні удари вразили міста в східній частині провінції Дераа -вперше з моменту припинення вогню на півдні Сирії, що було узгоджено в минулому році", - сказав Рахман.

Також, згідно з інформацією центру стеження, які контролюють рух військових літаків, зафіксували щонайменше 21 удар по Бусра аль-Хариру, на північний схід від міста Дераа.

Всього зафіксовано 26 ударів.

Нагадаємо, в результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 людей.

У свою чергу Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість з приводу ескалації бойових дій і повітряних ударів в країні.