Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Російська авіація відновила бомбардування на півдні Сирії, - спостерігачі

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 14:26
Фото: Сирія (twitter.com middleeastmnt) l
Фото: Сирія (twitter.com middleeastmnt) l

Всього спостерігачі зафіксували 26 ударів

Російські військові літаки вперше за рік після домовленості про припинення вогню завдали ударів по повстанцях в південних районах Сирії. Про це заявив голова Сирійської наглядової центру з прав людини Рамі Абдель Рахман, йдеться на сайті відомства.

"Інтенсивні російські повітряні удари вразили міста в східній частині провінції Дераа -вперше з моменту припинення вогню на півдні Сирії, що було узгоджено в минулому році", - сказав Рахман.

Також, згідно з інформацією центру стеження, які контролюють рух військових літаків, зафіксували щонайменше 21 удар по Бусра аль-Хариру, на північний схід від міста Дераа.

Всього зафіксовано 26 ударів.

Нагадаємо, в результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 людей.

У свою чергу Організація Об'єднаних Націй висловила стурбованість з приводу ескалації бойових дій і повітряних ударів в країні.

Генсек ООН закликав до негайного припинення військової ескалації в Сирії
Теги публікації: Сирія, Російська Федерація, авіаудари  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся