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Войска Асада при поддержке РФ нанесли авиаудары на юге Сирии, погибло 46 человек

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 13:14
Иллюстративное фото: Сиіия (rfsmediaoffice.com)
Иллюстративное фото: Сиіия (rfsmediaoffice.com)

Среди погибших дети

В Сирии авиаудары проправительственных войск убили 46 человек, в том числе детей, на юге страны в удерживаемых повстанцами частях провинции Дераа. Об этом заявила Сирийская обсерватория по правам человека, передает Reuters.

Так, по данным наблюдателей, проправительственная авиация совершила 55 рейдов, атакуя 4 города.

Накануне стало известно, что сирийская армия захватила контроль над районом Лаха в северо-западной провинции Дераа.

Как отмечается, захваченная зона включает в себя Бусра Аль-Харир, который стал мишенью бомбардировок авиации России и режима в течение нескольких дней.

Регион является политически чувствительным из-за его расположение вблизи Израиля и Иордании и существования соглашения о "деэскалации" между США, Иорданией и союзником сирийского правительства - Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что военные самолеты Асада или РФ разбомбили три больницы на юге Сирии.

Также добавим, что российская авиация возобновила бомбардировки на юге Сирии.

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Теги публикации: Российская Федерация, авиаудары, Башар Асад, Сирия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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