Третій раунд переговорів між Україною та РФ закінчився. Про що домовилися

Третій раунд переговорів між Україною і РФ, які пройшли 7 березня, закінчився. Сторони просунулися в питаннях логістики гуманітарних коридорів, по інших пунктах тривають "інтенсивні консультації".

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter .

"Третій раунд переговорів закінчився. Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів… По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені", - написав Подоляк.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що РФ вважає, ніби насильство над мирним населенням - аргумент у переговорах.

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