Війна за уми: як у Зеленського створюють телеканал для окупованих територій

Українська влада планує запустити інформаційно-розважальний телеканал для жителів тимчасово окупованих районів Донбасу і Криму. Про таку ідею Володимир Зеленський розповів ще перед першим туром президентських перегонів. Говорячи про своє бачення реінтеграції окупованих територій Донбасу, він заявив, що Україна повинна вести "серйозну інформаційну війну".

Про цю ініціативу в команді Зеленського знову заговорили в липні. Заступник глави Офісу президента, який відповідає за інформаційну політику, Кирило Тимошенко анонсував створення міжнародного російськомовного каналу "для боротьби за уми". Отримавши парламентську більшість і свій уряд, команда Зеленського стала втілювати ідею про новий канал в життя.

"Ми розуміємо, наскільки важливо в умовах інформаційної війни боротися за свідомість українських громадян, що перебувають на тимчасово окупованих територіях і не мають альтернативної думки. Їхні уявлення про нинішню Україну здебільшого складаються з програм російського телебачення", – пояснив РБК-Україна заступник голови Офісу президента Юрій Костюк.

За його словами, основну роботу над створенням телеканалу веде Міністерство культури. Тоді як представники Офісу, в тому числі і сам Костюк, беруть участь у запуску каналу "на рівні консультацій". Крім того, до створення проекту залучені "всі великі медіа-групи України".

"Ми маємо великий досвід у медіа і можемо допомогти. Плюс, мова йде про канал, що матиме стратегічне значення, тому логічно, що Офіс президента залучений до вирішення цієї задачі. Ми – і ОП, і міністерство – точно знаємо, яка інформація і характер контенту потрібен там, як технічно його туди доставити", – пояснив заступник голови ОП.

У Мінкульті заявили, що спільно з МЗС працюють над "пакетом меседжів", які буде ретрансльовувати новий канал для жителів непідконтрольних Києву територій.

Крім інформаційного блоку власного виробництва, на каналі будуть показувати україно- і російськомовні розважальні програми, серіали та фільми українського виробництва. Старт мовлення намічений на 15 лютого.

Гендиректора телеканалу мають обрати до кінця січня, до того часу його обов'язки виконує заступник директора Юлія Островська. Примітно, що раніше вона працювала директором виробництва "Студії Квартал 95".

Керівником інформаційного мовлення стала Олена Трибушна, раніше – головний редактор "24 каналу". Але, не пропрацювавши й місяця, вона покинула телеканал. За словами Трибушної, вона по-різному бачить реалізацію цієї ідеї з "іншими новими керівниками проекту".

Між тим, за інформацією РБК-Україна, останнім часом на телеканал неодноразово навідувався режисер серіалу "Слуга народу" Олексій Кирющенко. У прес-службі Мінкульту в коментарі виданню зазначили, що не володіють інформацією про причетність "Кварталу" або Кирющенка до запуску нового телеканалу.

Засіб інформаційної війни

Новий телеканал запускається на базі державного UATV (Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України"), який був створений Міністерством інформполітики в 2015 році для трансляції закордоном. Із середини січня він припинив трансляцію у прямому ефірі, натомість показуючи програми в запису.

Канал виходив в ефір декількома іноземними мовами, у тому числі англійською та кримськотатарською, через супутники і кабельні мережі майже в 70 країнах світу й частково на окупованих територіях України, де це дозволяло покриття.

Діяльність UATV, а також державного інформаційного агентства "Укрінформ", регламентується спеціальним законом, ухваленим у 2016 році, "Про систему іномовлення України".

Обидва медіа фінансуються з держбюджету. Сума цього фінансування також закріплена в законі і становить не менше ніж 0,06% від видатків загального фонду держбюджету за минулий рік.

Хоча на ділі близьку до цієї цифри суму UATV і "Укрінформ" отримали тільки у 2018 році – приблизно 480 млн гривень. У 2019 році на іномовлення виділили 350 млн гривень.

У держбюджеті 2020 року на UATV і "Укрінформ" заплановано майже 440 млн гривень. Фінансувати новий телеканал для окупованих територій будуть в межах видатків для іномовлення, передбачених чинним держбюджетом, повідомили РБК-Україна в прес-службі Мінкульту.

Але для повноцінного запуску нового каналу необхідно змінити чинний закон про іномовлення. Ці зміни наприкінці минулого року ініціювала група депутатів зі "Слуги народу", запропонувавши переписати в законі територію і мову іномовлення. У січні Рада прийняла їхній законопроект (№ 2521) у першому читанні.

"Думаю, на початку лютому ми проголосуємо його в другому читанні", – сказала РБК-Україна один зі співавторів документа Євгенія Кравчук (СН).

З документа випливає, що іномовник зможе вести трансляцію не тільки закордоном, але і всередині країни – на тимчасово окупованих територіях, суміжних із ними районах, районах вздовж кордону з РФ та іншими країнами.

Водночас, за словами міністра культури Володимира Бородянського, новий канал буде вести мовлення лише на окупованих територіях і суміжних районах.

З чинного закону також вилучається норма, яка встановлює, що не менше ніж 50% контенту повинно бути англійською мовою, зазначає Кравчук. "Тобто контент на цьому каналі буде не тільки україномовний, але й російськомовний, очевидно, будуть також кримськотатарські програми", – пояснила заступник голови фракції "Слуга народу".

Вона додала, що для окупованих територій новий канал зможе транслюватися не тільки по супутнику, але й через ефірне наземне мовлення. До того ж, за інформацією видання, у Мінкульті вже розглядають варіанти захисту сигналу від блокування з боку Росії і сепаратистів ОРДЛО.

Питання пріоритетів

Ініціатива української влади не знайшла повної підтримки серед медіаспільноти. На сайті президента вже з'явилася петиція про відновлення роботи UATV.

Канал для окупованих територій потрібен, але не ціною відмови від іномовлення, каже член Громадської ради при Національній раді з питань телебачення й радіомовлення Олександр Глущенко.

Шеф-редактор "Детектора медіа" Наталія Лігачова припустила, що створення цього каналу замість іномовлення – підготовка електорального грунту для "Слуги народу" на майбутніх виборах в ОРДЛО за рахунок бюджетних коштів. Проте заступник голови президентської фракції Євгенія Кравчук це заперечує.

"Ми ніколи не розглядали і не розглядаємо канали чи інші ЗМІ з державним фінансуванням як інструмент реалізації наших політичних планів. Після перемоги на виборах ніхто з нас не біг, щоб якнайшвидше встановити контроль над такими ЗМІ. Ми туди не рвемося і зараз", – уточнила депутат.

Разом з тим член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський вважає запуск нового каналу на базі UATV логічним рішенням. Інакше уряду довелося б створювати окреме державне підприємство й нову матеріальну базу, а на це міг піти цілий рік.

"Думаю, це гібридне рішення пов'язане з тим, що спеціалізовані канали повинні створюватися на державній базі. Оскільки державного телебачення у нас практично немає, всі державні телеканали наразі – це або іномовлення, або телеканал "Рада". Логічно, що в міністерстві створюють новий канал на базі UATV", – пояснив РБК-Україна Костинський.

Але, на його думку, мовлення на окуповані території не повинно заміняти іномовлення – це мають бути окремі проекти.

"За останні роки було багато зроблено для іномовлення за кордоном. Хотілося, щоби це розвивалося і кількість таких мовників збільшувалася, щоби все не обмежувалося мовленням на окуповані території. Все ж це різні напрями", – зазначив Костинський.

З огляду на економічну ситуацію та раціональне використання коштів було прийнято рішення зробити телеканал, який буде мовити на окуповані території за вже закладені в бюджет кошти, каже Кравчук.

"Зараз це питання пріоритетів – нам важливо інформаційно працювати з нашими громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях", – пояснила виданню заступник голови фракції "Слуга народу".

В інтерв'ю "Детектор медіа" Бородянський розповів, що в міністерстві незадоволені показниками переглядів UATV. А тому, на думку міністра, державні гроші витрачаються неефективно. При цьому в Мінкульті запевняють, що відмовлятися від іномовлення не збираються – воно просто буде переформатовано.

"Пріоритетом номер один є мовлення на тимчасово окупованих територіях: якісне донесення української точки зору нашим людям, які проживають у Криму, Донецьку, Луганську. І пріоритет номер два – це донесення нашої інформації у світі", – заявив Бородянський.

У планах міністерства – запустити ще один, суто інформаційний телеканал для окупованих територій протягом цього року. Він також буде транслюватися на базі UATV.

Що ж стосується долі іномовлення, то в Мінкульті розраховують створити для цього нову платформу за допомогою Національної суспільної телерадіокомпанії України та "Укрінформ". Але поки що це питання – на стадії консультацій.