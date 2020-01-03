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Стало відомо, хто очолить інформаційне мовлення каналу для окупованих територій

Новини » Суспільство     03.01.2020 - 18:24
Стало відомо, хто очолить інформаційне мовлення каналу для окупованих територій
Фото: Олена Трибушна (mkms.gov.ua)

Канал розпочне мовлення 15 лютого

В Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства культури, молоді і спорту України.

Зазначається, що канал розпочне мовлення 15 лютого. На першому етапі він буде об’єднувати українсько- та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, та інформаційне мовлення власного виробництва.

Директора нового телеканалу буде обрано шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська.

Керівником інформаційного мовлення стане Олена Трибушна, колишня головна редакторка "24 каналу", в минулому - заступник головного редактора видання "Новое Время" та редактор журналу "Кореспондент".

Зазначається, що міністерство культури, молоді і спорту, яке ініціює створення нового мовника, має чітке бачення того, яким має бути новий телеканал, аби досягти своєї мети, і вже розглянуло кілька концепцій мовлення. Остаточна буде затверджена після обрання керівника телеканалу.

Раніше повідомлялося, що в уряді зараз працюють над "пакетом меседжів", щоб надати новоствореному каналу "незаангажовану позицію".

РБК-Україна писало, що міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський заявляв, що мовлення цього телеканалу буде здійснюватися тільки на території Донбасу і відбуватиметься українською та російською мовами.

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