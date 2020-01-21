Іномовлення не закрито, а переформатовується, - Бородянський

Ілюстративне фото (facebook.com/borodyanskiy)

За словами Бородянського, UATV в середньому за місяць абонент дивиться 6,5 хвилин

Державний канал іномовлення UATV не закрили, він переформатовується. Про це в інтерв”ю “Детектор медіа” заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, передає РБК-Україна.

За його словами, для іномовлення важливою є кількість людей, які дивляться канал, а керівництво іномовлення не змогло надати інформацію про кількість глядачів.

"Моє перше запитання до керівництва іномовлення стосувалося того, скільки людей його дивиться. І воно не змогло надати цю інформацію, сказавши, що в нього її немає, мовник її не вимірює. "У нас є багато супутників, 600 чи 700 контрактів із кабельними операторами", - такою була відповідь”, - заявив міністр.

Він зазначив, що міністерство попросило в однієї з українських онлайн-платформ дані, як та які канали на цій платформі дивляться з-за кордону.

"І ми отримали дані, що UATV в середньому за місяць абонент дивиться 6,5 хвилин. А, наприклад, 1+1 International - 27 хвилин", - сказав Бородянський.

Він наголосив, що такі дані свідчать про те, що "ми існуємо, але ми не цікаві світу".

За словами Бородянського, держава витратила на іномовлення з 2016 року 619, 25 млн грн.

"В моєму розумінні державні гроші витрачаються неефективно. При цьому витрати на розповсюдження сигналу складають 16% від загального бюджету за минулий рік. Це багато: трохи більше 1 млн доларів. А з нашого професійного досвіду і досвіду професіоналів, з якими ми розмовляємо, і з того, що я сказав вище, у нас є дуже стійка гіпотеза, що в UATV була дуже маленька глядацька аудиторія”, - сказав міністр.

Нагадаємо, 12 січня телеканал іномовлення України UATV припинив мовлення в прямому ефірі, з 13 січня програми виходять у запису. 15 лютого замість UATV має розпочати мовлення новий державний розважально-інформаційний канал для тимчасово окупованих територій, який мовитиме українською та російською мовами.

Верховна Рада планує змінити територію розповсюдження каналу іномовлення.

Раніше повідомлялося, що в Україні створюється державний телеканал для тимчасово окупованих територій на базі каналу UATV. Канал розпочне мовлення 15 лютого.