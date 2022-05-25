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Китай закликав припинити вогонь і відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна

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Пекін, Середа 25 травня 2022 06:21
Китай закликав припинити вогонь і відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна Фото: Китай закликав відкрити "зелені коридори" для експорту зерна з України (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.

За словами міністра, Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

"У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України", - заявив він.

Він також стверджує, що "Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості".

Раніше Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ повинен домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв вжити заходів для того, щоб допомогти Україні в експорті зернових.

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