Росія знову звинуватила Україну у виході з переговорного процесу

Росія в черговий раз звинуватила Україну у виході з переговорного процесу щодо завершення війни. У Москві вважають, що переговори не йдуть.

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".