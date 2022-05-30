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Боррель заявив, що агресивність дій Росії у війні проти України зросте

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Париж, Понеділок 30 травня 2022 11:33
Боррель заявив, що агресивність дій Росії у війні проти України зросте Фото: глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Війна Росії проти України може значно затягнутися. При цьому агресивність дій РФ зросте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля France Info.

Боррель допустив, що Росія буде затягувати конфлікт. Однак економіка агресора вже "починає зупинятися". Глава дипломатії ЄС закликав посилити санкції проти РФ, щоб допомогти Україні зайняти більш вигідні позиції на переговорах.

"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою... Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію", - сказав політик.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що Євросоюз зможе незабаром домовиться щодо ембарго на російську нафту.

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