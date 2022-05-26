Війна має завершитися перемогою України, - президент Чехії

Як підкреслив Земан, зараз у Чехії та у Швейцарії однакова позиція щодо війни, яку почала Росія проти України.

"Обидві сторони (Швейцарія та Чехія - ред.) сподіваються, що цей конфлікт буде вирішено не гнилим компромісом, а перемогою України", - наголосив глава чеської держави.

При цьому він відзначив на ролі Швейцарії, яка, незважаючи на свій нейтралітет, приєдналася до санкцій Заходу проти РФ.

"Позиція Швейцарії ясно свідчить про те, що країна стоїть на західних цінностях і має чітку позицію", - заявив Земан.