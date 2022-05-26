Война должна завершиться победой Украины, - президент Чехии

Как подчеркнул Земан, сейчас у Чехии и у Швейцарии одинаковая позиция по войне, которую начала Россия против Украины.

"Обе стороны (Швейцария и Чехия - ред.) надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины", - подчеркнул глава чешского государства.

При этом он отметил роль Швейцарии, которая, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к санкциям Запада против РФ.

"Позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию", - заявил Земан.