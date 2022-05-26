Война должна завершиться победой Украины, - президент Чехии

В Чехии считают, что завершением войны России против Украины должна стать победа украинской армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Милоша Земана во время его встречи с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.
Как подчеркнул Земан, сейчас у Чехии и у Швейцарии одинаковая позиция по войне, которую начала Россия против Украины.
"Обе стороны (Швейцария и Чехия - ред.) надеются, что этот конфликт будет разрешен не гнилым компромиссом, а победой Украины", - подчеркнул глава чешского государства.
При этом он отметил роль Швейцарии, которая, несмотря на свой нейтралитет, присоединилась к санкциям Запада против РФ.
"Позиция Швейцарии ясно свидетельствует о том, что страна стоит на западных ценностях и имеет четкую позицию", - заявил Земан.
Напомним, ранее Земан заявлял, что президент России Владимир Путин вторжением в Украину поддался иллюзии о том, что Россия является всесильной со второй армией в мире. Однако сегодня это выглядит смешно.
Также мы писали, что Земан отклонил просьбу 11 граждан своей страны о вступлении в армию Украины. Глава государства принял такое решение на основании чешского Министерства обороны.
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