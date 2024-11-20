В Минобороны объяснили, зачем нужен госреестр военных и как он будет работать
Единый электронный государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь защитников Украины, ведь станет основой для предоставления всех цифровых услуг. Для того чтобы его создать, Верховная Рада должна была принять законопроект №12066.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Катерины Черногоренко в Facebook.
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Зачем нужен реестр военнослужащих
Заместительница министра напомнила, что когда у Министерства обороны не было "Резерв+", уже существовал реестр военнообязанных "Оберіг".
"Теперь, когда у МОУ есть приложение "Армія+", окончательно возникла потребность в полноценном реестре и для военнослужащих", - подчеркнула Черногоренко.
По ее словам, единый государственный реестр военнослужащих должен упростить жизнь наших защитников.
"Он станет основой для предоставления всех цифровых услуг для военнослужащих, в частности, через приложение "Армія+", - уточнила чиновница.
Отметим, что 24 сентября 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован соответствующий законопроект №12066 - насчет создания и функционирования Единого государственного реестра военнослужащих, а также совершенствования порядка ведения военного учета.
Чем важен проект закона №12066 (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Согласно пояснительной записке, в этом реестре Министерством обороны Украины будет обеспечиваться сбор, хранение, накопление, актуализация, учет, обработка, защита, обезличивание и гарантирование уникальности записей данных:
- о военнослужащих Вооруженных сил Украины
- о военнослужащих Государственной службы специального транспорта
Какие изменения предусматривает законопроект №12066 (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
В среду, 20 ноября, парламентарии приняли проект закона 263 голосами.
Сообщение Черногоренко о принятии законопроекта №12066 (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Как будет работать электронный реестр
Черногоренко объяснила, что единственный государственный реестр военнослужащих:
- будет хранить всю необходимую (но для безопасности - ограниченную информацию) о военном в одном месте
- сможет быстро предоставлять ее по запросу из других государственных реестров
При этом для обмена информацией внутри систем Министерства обороны будет применяться Military ID.
"Это - цифровой номер, который обеспечивает конфиденциальность персональных данных военного и уже используется в "Армія+", - уточнила заместитель министра.
Преимущества Military ID (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"К тому же все данные, собранные в реестре, не будут содержать чувствительных деталей вашей жизни. Только самый главный минимум, чтобы позволить быстро оформить отпуск или предоставить рапорт на материальную помощь", - отметила Черногоренко.
Для защиты реестра будет внедрена Комплексная система защиты информации (КСЗИ).
Киберзащита реестра (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
По словам представительницы МОУ, создание таких реестров - первый и важнейший шаг в цифровизации любой сферы жизни.
Реестр позволит получать большинство услуг в цифровом формате (инфографика: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"Чтобы военные могли заниматься службой, а не бумагами, должен быть заложен надежный электронный фундамент", - подытожила она.
Пост Черногоренко о реестре (скриншот: facebook.com/katheryn.chernohorenko)
"Армія+" для военных
Напомним, приложение "Армія+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армія+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.
Доступ к приложению имеют только действующие военные. Такой функционал, как, например, электронные рапорты, пока доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта. Это связано с рядом правовых и технических вызовов.
В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.
Персональные данные в "Армія+" подтягиваются из нескольких реестров. Между тем данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении е-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (т.е. "Армія+" их не накапливает).
В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армія+" добавили пять новых электронных рапортов (покрывающих разные этапы службы).
15 ноября стало известно, что в приложении "Армія+" появилась новая функция, позволяющая военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.
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