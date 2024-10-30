В приложение "Армия+" добавили новые электронные рапорты для военных: детали
В приложение "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов. Они покрывают разные этапы службы военных в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Рапорты для военных в обновленной версии "Армия+"
Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко рассказала, что новые рапорты в "Армия+" будут появляться ежемесячно.
"В этой версии мы добавили, в частности, справку формы 5 о прохождении службы. Это один из самых востребованных документов для военных для получения гарантированных государством услуг. Например, он позволяет ребенку военного получить первоочередное право на место в детском саду", - отметила она.
В версии приложения "Армия+" 2.0 доступны следующие рапорты:
- получение справки формы 5 о прохождении военной службы (с ней военнослужащие или их близкие смогут получать гарантированные государством выплаты)
- выезд за пределы гарнизона (этот рапорт позволяет, например, военным во время выходных или праздничных дней покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел)
- освобождение от исполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья (если самочувствие военного резко ухудшилось или он травмировался, солдат вправе получить временное освобождение от службы, чтобы восстановить здоровье)
- выплата единовременной денежной помощи после заключения первого контракта (это - гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту)
- отпуск после освобождения из плена (бойцы, желающие продолжить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск)
Электронные рапорты в "Армия+" (инфографика: aplus.mod.gov.ua)
Сообщается также, что у рапортов расширился функционал:
- теперь инициатор может отозвать рапорт
- а командиры могут просматривать предварительного согласителя рапорта
"Например, командир роты может увидеть, что на предварительном этапе рапорт солдата уже согласовал командир взвода и дальше принять решение по согласованию", - объяснили в Генштабе ВСУ.
Уточняется, что загрузить новую версию приложения "Армия+" можно:
- в Play Market
- в App Store
- на официальной странице приложения
Пост Генштаба ВСУ (скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua)