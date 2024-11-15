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В "Армия+" теперь можно подать рапорт на смену места службы, - Умеров

Пятница 15 ноября 2024 08:50
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В "Армия+" теперь можно подать рапорт на смену места службы, - Умеров Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В приложении "Армия+" появилась новая функция. Она позволяет военнослужащим Вооруженных Сил Украины подавать рапорт на перевод в другую часть быстро и удобно.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Отныне процесс подачи рапорта упрощен до минимума и занимает всего около 15 минут.

Для подачи рапорта военнослужащим понадобятся военный билет или офицерское удостоверение, а также рекомендательное письмо от части, куда они планируют перевод. Дополнительно, в случае перевода по состоянию здоровья, может потребоваться заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Функционал создан для снижения бюрократической волокиты: командирского согласия на подачу рапорта не требуется. Запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр может обратиться к командирам для согласования, в частности, если перевод планируется между тыловыми или боевыми бригадами, или если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в переводе «Армия+» предоставит четкие основания. Например, военным, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или же прошло менее года с момента их предыдущего перевода, могут отказать. Все основания регламентированы постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября 2024 года №1291.

Перевод военных через "Армия+"

Решение правительства о внедрении нового механизма перевода военных между частями ранее рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что такая необходимость возникла в результате контакта чиновников с гражданским обществом.

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Вооруженные силы Украины Рустем Умеров
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