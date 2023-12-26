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Корабль и более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Вторник 26 декабря 2023 08:13
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Корабль и более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 354 960 (+1010) человек ликвидировано;
  • танков - 5899 (+22) ед.;
  • боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.;
  • артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.;
  • РСЗО - 9934 ед.;
  • средства ПВО - 614 (+1) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.;
  • крылатые ракеты - 1618 (+1) ед.;
  • корабли/катера - 23 (+1) ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.;
  • специальная техника - 1239 (+5) ед.

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Война России против Украины ВСУ Генштаб ВСУ
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