Корабль и более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне
Фото: украинские военные (Getty Images)
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 354 960 (+1010) человек ликвидировано;
- танков - 5899 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.;
- артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.;
- РСЗО - 9934 ед.;
- средства ПВО - 614 (+1) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.;
- крылатые ракеты - 1618 (+1) ед.;
- корабли/катера - 23 (+1) ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.;
- специальная техника - 1239 (+5) ед.
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