Корабль и более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 декабря, составили 1010 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет около 354 960 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 танка, 37 ББМ и вражеский корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.23 ориентировочно составили: личного состава - около 354 960 (+1010) человек ликвидировано;

танков - 5899 (+22) ед.;

боевых бронированных машин - 10956 (+37) ед.;

артиллерийских систем - 8366 (+19) ед.;

РСЗО - 9934 ед.;

средства ПВО - 614 (+1) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6458 (+22) ед.;

крылатые ракеты - 1618 (+1) ед.;

корабли/катера - 23 (+1) ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11109 (+34) ед.;

специальная техника - 1239 (+5) ед.