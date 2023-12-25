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В ВСУ назвали ежедневные потери россиян под Авдеевкой

Понедельник 25 декабря 2023 21:10
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В ВСУ назвали ежедневные потери россиян под Авдеевкой Иллюстративное фото: в ВСУ назвали ежедневные потери россиян под Авдеевкой (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Потери российских оккупантов на Авдеевском направлении составляют около 300-400 солдат ежедневно. Они подтягивают резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александра Штупуна в эфире телемарафона.

По его словам, защитники продолжают держать оборону на Авдеевском направлении. При этом угроза прорыва или окружения всегда есть.

"Но мы подтягиваем резервы, переформатируемся, наносим потери врагу. Каждый день он там теряет 300-400 человек убитыми и ранеными и очень много военной техники", - отметил Штупун.

Он уточнил, что на фоне таких потерь враг также перебрасывает резервы. Колонны оккупанты формируют сразу из старой и новой техники.

В то же время личный состав россияне подтягивают регулярно, рассказал спикер.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские оккупанты с октября усилили наступление на Авдеевском направлении. Они пытаются окружить Авдеевку, а затем захватить ее.

В то же время украинские воины держат оборону и не дают врагу добиться своих целей.

Потери россиян после начала таких штурмов сильно выросли. По информации Белого дома, с октября россияне только под Авдеевкой потеряли около 13 тысяч военных.

Более детально о попытках наступления россиян на востоке можете узнать в материале РБК-Украина.

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