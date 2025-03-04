Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб

За минувшие сутки, с 3 на 4 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:

Нагадаємо, що протягом 2 березня на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. В той день ворог найбільше тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті в той день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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