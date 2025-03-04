Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Фото: украинские воины продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
За минувшие сутки, с 3 на 4 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 879 410 (+1340) чел;
- танков - 10 255 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 21 298 (+8) ед;
- артиллерийских систем - 24 064 (+45) ед;
- РСЗО - 1306 ед;
- средства ПВО - 1094 (+1) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 27 741 (+86) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39428 (+101) ед;
- специальной техники - 3768 ед.
Нагадаємо, що протягом 2 березня на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. В той день ворог найбільше тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.
Детальніше про ситуацію на фронті в той день - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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