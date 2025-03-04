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Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб

Вторник 04 марта 2025 07:45
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Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб Фото: украинские воины продолжают наносить потери противнику (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 3 на 4 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 БпЛА и 101 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 879 410 (+1340) чел;
  • танков - 10 255 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 298 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 24 064 (+45) ед;
  • РСЗО - 1306 ед;
  • средства ПВО - 1094 (+1) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 27 741 (+86) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39428 (+101) ед;
  • специальной техники - 3768 ед.

Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб

Нагадаємо, що протягом 2 березня на фронті відбулось 109 бойових зіткнень. В той день ворог найбільше тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті в той день - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
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