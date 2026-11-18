Сегодня, 18 ноября 2026 года, аппарат Voyager 1 удалился от Земли настолько, что сигнал к нему идет ровно 24 часа - это расстояние более чем в 25 миллиардов километров.

NASA планирует отметить эту историческую веху, предложив фанатам отправить в небо сигналы по азбуке Морзе.

В то же время возникает закономерный вопрос: почему второй аппарат миссии, Voyager 2, достигнет такого же расстояния почти на десятилетие позже?

Различные траектории и гравитационные маневры

Оба аппарата запустили в 1977 году с разницей всего в 2 недели. Первым в космос отправился Voyager 2, однако его собрат Voyager 1 впоследствии опередил его и сейчас удаляется от Солнца быстрее.

Разница объясняется тем, что NASA выбрало для зондов разные маршруты в соответствии с их научными задачами.

Voyager 1 направили на более быструю траекторию. Он достиг Юпитера 5 марта 1979 года - на 4 месяца раньше Voyager 2. После этого аппарат пролетел мимо Сатурна, чтобы детально исследовать его кольца и крупнейший спутник Титан.

Далее он покинул Солнечную систему, двигаясь вверх и кнаружи. В настоящее время Voyager 1 преодолевает примерно 3,5 астрономической единицы в год - это среднее расстояние между Землей и Солнцем.

Траектории движения Voyager 1 и Voyager 2 во внешней части Солнечной системы (источник: NASA/JPL-Caltech)

Voyager 2 получил другую задачу: воспользоваться редким расположением планет, чтобы исследовать не только Юпитер и Сатурн, но и Уран и Нептун.

Во время пролетов мимо планеты оба зонда использовали гравитационный маневр - своеобразную космическую "пращу". Благодаря тяготению планет аппараты изменяли направление движения и получали дополнительную скорость.

В частности, у Юпитера каждый зонд ускорился примерно на 10 км/с. Voyager 2 дополнительно набрал около 5 км/с у Сатурна и еще 2 км/с у Урана.

Однако во время пролета мимо Нептуна он резко изменил траекторию, чтобы исследовать его спутник Тритон. Аппарат прошел над северным полюсом планеты и опустился ниже плоскости Солнечной системы, потеряв около 2 км/с скорости.

В результате Voyager 2 двигается медленнее своего собратья - примерно 3,1 астрономической единицы в год.

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Как долго еще продлится миссия легендарных зондов?

Несмотря на разницу в скорости, оба аппарата успешно вышли в межзвездное пространство: Voyager 1 - в 2012 году, а Voyager 2 - в 2018. Достижение вехи в один световой день означает, что аппараты работают значительно дольше, чем кто-либо прогнозировал почти 50 лет назад.

Управляющая проектом лаборатория реактивного движения NASA (JPL) до сих пор поддерживает работу зондов, хотя их ядерные источники питания постепенно истощаются.

Чтобы максимально продлить срок службы единственных в истории человечества межзвездных аппаратов, инженеры постепенно отключают ненужные научные приборы и провели процедуру перераспределения энергии (так называемый "Big Bang").

Благодаря этому оба аппарата имеют все шансы проработать еще и в 2030-х годах.