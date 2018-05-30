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Вовк звільнений з посади голови НКРЕКП

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 08:39
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

Порошенко звільнив Дмитра Вовка у відповідності з планом ротації в НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Відповідний указ опубліковано на сайті українського президента.

"Звільнити Вовка Дмитра Володимировича з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - йдеться в указі.

В документі уточнюється, що Вовка звільнено згідно з раніше затвердженим планом ротації голови та членів НКРЕКП.

Нагадаємо, 18 квітня Вовка повторно не допустили до участі в конкурсі з відбору нових членів НКРЕКП після того, як конкурсна комісія визнала недостатнім його досвід роботи в сфері енергетики. Згідно нових норм, кандидат повинен мати не менше п'яти років досвіду роботи в даній сфері.

 

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Теги публікації: Порошенко Петро, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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