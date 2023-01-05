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Россияне ударили по пожарной части в Херсоне: фото последствий

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Херсон, Четверг 05 января 2023 13:00
Россияне ударили по пожарной части в Херсоне: фото последствий Фото: россияне ударили по пожарной части в Херсоне (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня, 5 января, нанесли удар по пожарной части в Херсоне. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Очередной удар по спасателям, защищенным от атак международным правом, но на практике этого права их враг лишает ежедневно", - сказано в сообщении.

В результате атаки была повреждена пожарная часть, осколками иссечен автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли центр Херсона, погиб мужчина.

Кроме того, в результате сегодняшнего обстрела Чернобаевки и Камышан Херсонской области четыре человека получили ранения.

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