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Россияне из артиллерии атаковали Сумскую область. Повреждена пожарная часть

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Украина, Вторник 13 декабря 2022 21:43
Россияне из артиллерии атаковали Сумскую область. Повреждена пожарная часть Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 13 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов была повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг обстрелял три общины. Противник нанес 28 ударов по приграничью", - говорится в сообщении.

Речь идет о следующих общинах:

  • На Хотинскую общину россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки;
  • По Белопольской общине враг вел минометный обстрел. Было 8 прилетов;
  • Эсманьская община: по приграничному селу армейцы РФ выпустили 18 снарядов из САУ. Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также пострадало здание сельского клуба.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушение.

Также российские военные в субботу, 10 декабря, более 15 раз обстреляли две общины Сумской области.

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