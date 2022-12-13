Россияне из артиллерии атаковали Сумскую область. Повреждена пожарная часть
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Во вторник, 13 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов была повреждена пожарная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"В течение дня враг обстрелял три общины. Противник нанес 28 ударов по приграничью", - говорится в сообщении.
Речь идет о следующих общинах:
- На Хотинскую общину россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки;
- По Белопольской общине враг вел минометный обстрел. Было 8 прилетов;
- Эсманьская община: по приграничному селу армейцы РФ выпустили 18 снарядов из САУ. Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также пострадало здание сельского клуба.
Напомним, что в понедельник, 12 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушение.
Также российские военные в субботу, 10 декабря, более 15 раз обстреляли две общины Сумской области.
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