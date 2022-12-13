Россияне из артиллерии атаковали Сумскую область. Повреждена пожарная часть

Во вторник, 13 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов была повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"В течение дня враг обстрелял три общины. Противник нанес 28 ударов по приграничью", - говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 12 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушение.

Также российские военные в субботу, 10 декабря, более 15 раз обстреляли две общины Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.