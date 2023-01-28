ua ru
Сб, 28 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне во второй раз обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (фото)

Новина українською →
Гуляйполе, Суббота 28 января 2023 15:56
Россияне во второй раз обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (фото) Фото: россияне обстреляли пожарную часть в Гуляйполе на Запорожье (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во второй раз обстреляли пожарно-спасательную часть в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате атаки врага повреждено здание и техника спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Оккупанты ударили по пожарной части в ночь на 28 января. Произошло прямое попадание вражеских снарядов в здание спасательного подразделения. В результате атаки пробита крыша, вылетели окна и двери в гараже.

"Обломки попали в пожарную автоцистерну, осколками пробито переднее колесо и отсек с аппаратами на сжатом воздухе, а также емкость для питьевой воды", - говорится в сообщении.

К счастью, никто из спасателей не пострадал. Это уже второй раз, когда оккупационные войска обстреляли пожарную часть в Гуляйполе.

"Все время часть служила островком безопасности и убежищем для сотен местных, которые обращались за помощью", - отметили спасатели.

Фото: россияне обстреляли пожарную часть в Гуляйполе (facebook.com/DSNSZP)

Напомним, вчера вечером оккупанты атаковали несколько объектов инфраструктуры в Запорожье, в результате обстрелов пострадал человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС рятувальники Запорожская область Война в Украине
NEWS
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом. Сложнее всего в Одесской области
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору