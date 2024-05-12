С Волчанского направления за день эвакуировали более полутора тысяч людей, - ОВА

"Сегодня было из Волчанского направления было эвакуировано 1,6 тысяч людей. Продолжаем эту работу. За трое суток эвакуировано уже 5,5 тысяч человек", - заявил Синегубов.

По его словам, россияне усиливают обстрелы Волчанска. Северная граница Харьковской области - сейчас самое тяжелое направление.

"Призываем жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", - добавил глава ОВА.