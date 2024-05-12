С Волчанского направления за день эвакуировали более полутора тысяч людей, - ОВА

В Харьковской области продолжается эвакуация на фоне нового наступления россиян. С Волчанского направления эвакуировали 1,6 тысяч человек за день.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Сегодня было из Волчанского направления было эвакуировано 1,6 тысяч людей. Продолжаем эту работу. За трое суток эвакуировано уже 5,5 тысяч человек", - заявил Синегубов.
По его словам, россияне усиливают обстрелы Волчанска. Северная граница Харьковской области - сейчас самое тяжелое направление.
"Призываем жителей и дальше не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", - добавил глава ОВА.
Отметим, российские оккупанты уже несколько дней совершают попытки прорыва на севере Харьковской области. Ряд населенных пунктов находится в "серой зоне".
В частности, под угрозой город Волчанск, который находится возле границы с Россией.
Более детально о ситуации в регионе - в материале РБК-Украина.
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