З Вовчанського напрямку за день евакуювали понад півтори тисячі людей, - ОВА

В Харківській області триває евакуація на тлі нового наступу росіян. З Вовчанського напрямку евакуювали 1,6 тисячі людей за день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.
"Сьогодні було з Вовчанського напрямку евакуйовано 1,6 тисяч людей. Продовжуємо цю роботу. За три доби евакуйовано вже 5,5 тисяч людей", - заявив Синєгубов.
За його словами, росіяни посилюють обстріл Вовчанська. Північний кордон Харківської області - зараз найважчий напрямок.
"Закликаємо мешканців і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", - додав глава ОВА.
Зазначимо, що російські окупанти вже кілька днів здійснюють спроби прориву на півночі Харківської області. Низка населених пунктів знаходиться у "сірій зоні".
Зокрема, під загрозою місто Вовчанськ, яке знаходиться біля кордону з Росією.
Більш детально про ситуацію в регіоні - у матеріалі РБК-Україна.
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