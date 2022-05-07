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У Британії партія Джонсона програла місцеві вибори і втратила контроль над 11 радами

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Субота 07 травня 2022 03:41
У Британії партія Джонсона програла місцеві вибори і втратила контроль над 11 радами Фото: місцеві вибори у Великій Британії (richmondshiretoday.co.uk)
Автор: Володимир Костирін

У Великій Британії консервативна партія Бориса Джонсона показала не найкращий результат на місцевих виборах, втративши майже 500 мандатів і контроль над 11 радами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Так, на півдні Англії торі програла ліберал-демократам, і втратила ключові лондонські ради, які отримали лейбористи.

Також у Шотландії партія Джонсона поступилася Шотландській національній партії, а в Північній Ірландії найбільшу кількість голосів отримали націоналісти Шинн Фейн.

На виборах обирали склад 200 рад в Англії, Уельсі та Шотландії, а також делегованих зборів Стормонта в Північній Ірландії.

Прем'єр Джонсон визнав, що у його партії були "важкі" часи в деяких областях, але в цілому заявлені результати були неоднозначними.

Майже з усіма результатами лейбористи отримали 137 місць, а їх лідер сер Кейр Стармер заявив, що партія "знаходиться на шляху" до перемоги на наступних загальних виборах.

Раніше повідомлялося, що 3 травня прем'єр Британії Борис Джонсон виступив перед депутатами Верховної Ради Україна.

Також ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Джонсоном надання зброї більшої дальності наша країна.

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