У Британії партія Джонсона програла місцеві вибори і втратила контроль над 11 радами

У Великій Британії консервативна партія Бориса Джонсона показала не найкращий результат на місцевих виборах, втративши майже 500 мандатів і контроль над 11 радами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Так, на півдні Англії торі програла ліберал-демократам, і втратила ключові лондонські ради, які отримали лейбористи.

Також у Шотландії партія Джонсона поступилася Шотландській національній партії, а в Північній Ірландії найбільшу кількість голосів отримали націоналісти Шинн Фейн.

На виборах обирали склад 200 рад в Англії, Уельсі та Шотландії, а також делегованих зборів Стормонта в Північній Ірландії.

Прем'єр Джонсон визнав, що у його партії були "важкі" часи в деяких областях, але в цілому заявлені результати були неоднозначними.

Майже з усіма результатами лейбористи отримали 137 місць, а їх лідер сер Кейр Стармер заявив, що партія "знаходиться на шляху" до перемоги на наступних загальних виборах.