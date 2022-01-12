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Прем'єр Британії зізнався, що був на вечірці під час локдауну

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Великобританія, Середа 12 січня 2022 15:23
Прем'єр Британії зізнався, що був на вечірці під час локдауну Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Pippa Fowles/No 10 Downing Street via Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час локдауну. Він також приніс вибачення за свою поведінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, виступаючи в Палаті громад він зізнався, що "дізнався достатньо, щоб знати, що є речі, які ми просто робили неправильно".

"Я хочу вибачитися", - сказав Джонсон, зазначивши при цьому, що" повинен взяти на себе відповідальність " за події, які відбулися.

Прем'єр зізнався, що "зайшов в сад відразу після 18:00 20 травня 2020 року, щоб подякувати персоналу", а потім повернувся в свій офіс "через 25 хвилин". Він уточнив, що був упевнений, що це робочий захід.

"Озираючись назад, я розумію, що повинен був відправити всіх назад всередину. Я повинен був знайти інший спосіб подякувати їм", - додав він.

Варто відзначити, в грудні Guardian опублікувала зроблену під час локдауну в травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона і більше десятка людей, що п'ють вино в саду його резиденції.

Нагадаємо, Аллегра Страттон пішла з посади радниці прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Причиною став опублікований відеозапис, на якому тоді ще прес-секретар прем'єра жартує про минулорічну різдвяну вечірку у стінах канцелярії Джонсона в розпал другої хвилі пандемії і суворого локдауна.

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