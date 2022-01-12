Прем'єр Британії зізнався, що був на вечірці під час локдауну

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зізнався, що був на вечірці з напоями в саду на Даунінг-стріт під час локдауну. Він також приніс вибачення за свою поведінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зокрема, виступаючи в Палаті громад він зізнався, що "дізнався достатньо, щоб знати, що є речі, які ми просто робили неправильно".

"Я хочу вибачитися", - сказав Джонсон, зазначивши при цьому, що" повинен взяти на себе відповідальність " за події, які відбулися.

Прем'єр зізнався, що "зайшов в сад відразу після 18:00 20 травня 2020 року, щоб подякувати персоналу", а потім повернувся в свій офіс "через 25 хвилин". Він уточнив, що був упевнений, що це робочий захід.

"Озираючись назад, я розумію, що повинен був відправити всіх назад всередину. Я повинен був знайти інший спосіб подякувати їм", - додав він.

Варто відзначити, в грудні Guardian опублікувала зроблену під час локдауну в травні 2020 року фотографію прем'єр-міністра Бориса Джонсона і більше десятка людей, що п'ють вино в саду його резиденції.