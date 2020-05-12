У Туреччині влітку відкриються близько половини всіх готелів

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В аеропортах, готелях та на пляжах введуть протиепідеміологічні заходи

Не більше 50-60% готелів Турції зможуть прийняти мандрівників під час туристичного сезону цього літа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецькі ЗМІ.

Міністр туризму Туреччини Мехмет Ерсой зазначив, що сезон в країні стартує у червні, однак у зв'язку з епідеміологічною ситуацією туристична інфраструктура буде працювати лише наполовину.

"Не варто тішити себе великими очікуваннями в цьому році, я думаю, що, якщо відкриється 50-60% готелів країни, щоб прийняти туристів, це буде вже добре", - підкреслив міністр в інтерв'ю газеті Haberturk.

Шведський стіл в готельних ресторанах збережеться, але буде працювати з обмеженнями. Зокрема, туристи не зможуть самі класти їжу на тарілки, це буде робити персонал в засобах індивідуального захисту.

В аеропортах та на пляжах також потрібно буде дотримуватися протиепідеміологічних заходів, таких як соціальне дистанціювання.

"Столики у ресторанах повинні бути розставлені на відстані 1,5 метри, при цьому відстань між стільцями за столом складе 60 см. Ці правила не торкнуться сімей за одним столом, оскільки вони вже і так контактують один з одним", - зазначив Ерсой.

Раніше міністр Туреччини заявив, що з 1 червня в турецьких аеропортах почнуть перевіряти на коронавірус всіх пасажирів, що прилітають в країну.

Також РБК-Україна повідомляло, що, згідно з прогнозами Всесвітньої туристичної організації, через кризу, викликану пандемією, число туристів у світі може знизитися на 60-80%.