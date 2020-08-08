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У Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу

Донбас, Субота 08 серпня 2020 17:04
У Зеленського назвали суму, необхідну для відновлення Донбасу
Фото: Олег Устенко (facebook.com/oleg.ustenko)
Автор: Игорь Литвиненко

Щоб відновити окуповані території Донбасу потрібно 5-7% ВВП України

Україна для відновлення окупованих територій Донецької і Луганської областей необхідно близько 10 мільярдів доларів. Це приблизно 5-7% ВВП країни.

Про це в ефірі "Радіо" Донбасс.Реаліі "заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, для відновлення тимчасово окупованих територій після їх реінтеграції необхідно буде створити фонд, в тому числі і за гроші донорів.

"Попередня оцінка - це близько 10 млрд доларів, які будуть потрібні для відновлення непідконтрольною території. Йдеться про 5-7% нашого ВВП, - зазначив Устенко.

Раніше віце-прем'єр з питань реінтеграції Олексій Резніков повідомив, що в результаті російської агресії говорити тільки про "реконструкції регіону" марно, для цього на Донбасі потрібно буде створити нову економіку.

Також повідомлялося, що у вересні в Україні планують представити дорожню карту економічного відновлення Донбасу.

Крім цього Рєзніков повідомляв, що економічне відновлення Донбасу розпочнеться з територій, які знаходяться під контролем уряду.

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