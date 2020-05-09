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У вісьмох областях кількість одужавших перевищила кількість нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 12:10
У вісьмох областях кількість одужавших перевищила кількість нових випадків COVID-19
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Серед цих областей є Полтавська та Луганська

У вісьмох областях за минулу добу кількість одужавших від коронавірусу перевищила кількість нових випадків COVID-19. Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо поширення коронавірусу.

За даними РНБО, ситуація у цих вісьмох областях така:

  • Івано-Франківська - за добу виявили 17 нових заражених і 34 - одужавших,
  • Тернопільська - за добу виявили 18 нових заражених і 28 - одужавших,
  • Кіровоградська - за добу виявили 3 нових заражених і 16 - одужавших,
  • Черкаська - за добу виявили 2 нових заражених і 22 - одужавших,
  • Запорізька - 8 нових заражених і 10 - одужавших,
  • Сумська - 5 нових заражених і 6 - одужавших,
  • Луганська - немає нових заражених, але 2 одужавших,
  • Полтавська - один новий заражений і 12 - одужавших.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб.

Зазначимо, від коронавірусу за кордоном лікуються 146 українців. Так, найбільше заражених COVID-19 українців перебувають в Італії - 121. Також українці лікуються від коронавірусу в Німеччині, Чехії, Швеції, Австрії, Мальті, Молдові, РФ, США, Уругваї, Таїланді. Крім того, 8 осіб померли від хвороби.

Теги Новини України Коронавіруслечение
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