В восьми областях число выздоровевших превысило количество новых случаев COVID-19

Среди этих областей есть Полтавская и Луганская
В восьми областях за минувшие сутки число выздоровевших от коронавируса превысило количество новых случаев COVID-19. Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по распространению коронавируса.
По данным СНБО, ситуация в этих восьми областях такая:
РБК-Украина писало, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 515 новых случаев COVID-19. Так, общее число случаев болезни уже составляет 14 710. При этом выздоровели 2 909 человек.
Отметим, что от коронавируса за границей лечатся 146 украинцев. Так, больше всего зараженных COVID-19 украинцев находятся в Италии - 121. Также украинцы лечатся от коронавируса в Германии, Чехии, Швеции, Австрии, Мальте, Молдове, РФ, США, Уругвае, Таиланде. Кроме того, 8 человек умерли от болезни.