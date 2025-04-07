Село Басовка в Сумской области находится под полным контролем ВСУ, - Демченко

По его словам, враг не прекращает как свою дезинформационную кампанию, так и попытки заходить на территорию Украины. Тактика действий противника по-прежнему - малые штурмовые группы, которые переходят границу.

"Часто замечаем такие группы, которые пытаются прорваться, в том числе и на квадроциклах, и фактически с помощью техники. Их задача - максимально глубоко заехать на территорию Украины, в том числе это касается направления населенного пункта Басовка, для того, чтобы накапливаться, закрепиться, дождаться подкрепления и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но Басовка под полным контролем составляющих Сил обороны Украины", - отметил Демченко.

По словам спикера, украинские защитники прочно удерживают позиции на этом направлении, так же как и на других, где враг не прекращает попыток прорваться на территорию Украины.

"Наши ребята из подразделений Государственной пограничной службы, Вооруженных сил Украины максимально уничтожают противника - как те группы, которые переходят границу и едут на квадроциклах, так и те группы, которые еще подходят к нашей линии границы", - добавил Демченко.

Однако он отметил, что исключать попытки оккупантов расширить зону активных боевых действий по линии границы, в частности в пределах Сумской области, нельзя.

"Это более 530 километров. Должны быть готовы на всех направлениях противодействовать вражеским штурмовым группам, диверсионно-разведывательным группам или другим большим силам, если враг попытается их применять. Для этого каждая составляющая Сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет в фортификационном отношении позиции, чтобы воинам было легче сдерживать противника на всех отрезках", - сказал спикер.