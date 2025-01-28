В ОГА рассказали о последствиях ударов по Харькову и району, есть пострадавшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов .

По его словам, в течение ночи было зафиксировано несколько волн атак БпЛА, также есть попадания.

Так, около 00:35 в Новобаварском районе Харькова в результате удара "Шахеда" была повреждена газовая труба и пять автомобилей. Возник пожар. Два человека получили острые реакции на стресс - 59-летняя женщина и 9-летняя девушка. Больше информация о пострадавших не поступала.

Также были обнаружены два БпЛА в Киевском районе города, без пострадавших.

В 04:13 в Роганской территориальной громаде Харьковский района в результате падения БпЛА, предварительно типа "Шахед", разрушен частный дом и гараж. Повреждены расположенные рядом 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Кроме того, около 04:13 в селе Шестаково Старосалтовской тергромады Чугуевского района в результате попадания в землю БпЛА "Герань-2", горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.