В ОГА рассказали о последствиях ударов по Харькову и району, есть пострадавшие
Ночью российские террористы атаковали ударными дронами город Харьков и населенные пункты Харьковского района. В результате ударов пострадали четверо гражданских жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, в течение ночи было зафиксировано несколько волн атак БпЛА, также есть попадания.
Так, около 00:35 в Новобаварском районе Харькова в результате удара "Шахеда" была повреждена газовая труба и пять автомобилей. Возник пожар. Два человека получили острые реакции на стресс - 59-летняя женщина и 9-летняя девушка. Больше информация о пострадавших не поступала.
Также были обнаружены два БпЛА в Киевском районе города, без пострадавших.
В 04:13 в Роганской территориальной громаде Харьковский района в результате падения БпЛА, предварительно типа "Шахед", разрушен частный дом и гараж. Повреждены расположенные рядом 4 частных дома. Пострадали 2 человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.
Кроме того, около 04:13 в селе Шестаково Старосалтовской тергромады Чугуевского района в результате попадания в землю БпЛА "Герань-2", горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.
Атака ударных дронов на Харьков
В ночь на 28 января, в Харькове прогремели взрывы во время вражеской воздушной атаки из-за применения ударных беспилотников.
Позже мэр города Игорь Терехов сообщил о "прилете" на территорию гражданского предприятия в Новобаварском районе.
Кроме того, из-за атаки дрона вспыхнул масштабный пожар в Холодногорском районе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.