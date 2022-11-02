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Вражеские объекты замечены над Кременчугом, работает ПВО

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Кременчуг, Среда 02 ноября 2022 00:34
Вражеские объекты замечены над Кременчугом, работает ПВО Фото: вражеские объекты замечены над Кременчугом (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Полтавской области прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

По предварительной информации, работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.

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