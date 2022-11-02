Ворожі об'єкти помічені над Кременчуком, працює ППО
Фото: ворожі об'єкти помічені над Кременчуком (Getty Images)
На Полтавщині пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Кременчука Віталія Малецького.
За попередньою інформацією, працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що в ніч проти 1 листопада російські війська атакували Полтаву безпілотниками "Шахед". Внаслідок ударів пошкоджено громадянську інфраструктуру.
Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожої атаки є жертва та постраждалі.
Також уночі ворог атакував Миколаїв, запустивши по місту чотири ракети. Є загиблі та п'ятеро поранених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.