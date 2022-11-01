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Россияне ночью обстреляли Донецкую область: есть жертва и разрушения

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Донецкая область, Вторник 01 ноября 2022 11:03
Россияне ночью обстреляли Донецкую область: есть жертва и разрушения Фото: россияне ночью обстреляли Донецкую область (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Ночью 1 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

На Горловском направлении один человек погиб и два получили ранения в Бахмуте. Там также поврежден частный дом и многоэтажка. В Торецкой общине разрушены четыре дома в Курдюмовке, поврежден дом и забит скот в Нелиповке. В Соледарской общине одиночные обстрелы вблизи деревень, в Раздоловке поврежден частный ангар.

В Донецком направлении обошлось без пострадавших. В Курахово разрушен частный дом. Также были прилеты по окрестностям деревень. В Авдеевке зафиксированы одиночные прилеты ночью, два массированных артобстрела под утро. В Очеретинской общине были обстрелы по окрестностям сел - повреждены ЛЭП.

Оккупанты также нанесли два ракетных удара по Краматорску - четырнадцатью ракетами попали в промзону. Данные о пострадавших и поврежденной инфраструктуре не поступали.

На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской общине. Подробности устанавливаются.

Напомним, россияне ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву, есть погибшие и пятеро раненых.

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