Главная » Новости » Война в Украине

Россия вчера массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: какие последствия

Одесская область, Воскресенье 21 декабря 2025 12:06
Россия вчера массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области: какие последствия Иллюстративное фото: Россия вчера массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Вчера, 20 декабря, российские оккупанты массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"За прошедшие сутки Россия снова массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона", - сообщил Кипер.

По информации главы ОВА, в результате вражеских ударов загорелись пожары, повреждено имущество. Обошлось без пострадавших.

Обстрелы Одесской области

Напомним, в последнее время россияне начать чаще атаковать Одессу и область.

В частности, в ночь на субботу, 13 декабря, регион пережил одну из самых масштабных атак с начала войны. Оккупанты прицельно били ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре, чтобы погрузить область в темноту и холод.

В результате Одесса около 5 дней была без электричества, а город Арциз и вовсе, по словам мэра, может остаться без света до 26 декабря.

Кроме этих атак, 14 декабря враг нанес удар 20 дронами по мосту в Затоке, а уже 18 декабря был обстрел моста возле села Маяки.

19 декабря в Одесской ОВА сообщили, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" перекрыто.

Также мы писали, что вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Одесса Война в Украине
