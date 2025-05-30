Microsoft окончательно уходит из России оставляя долг в почти миллион долларов

Американский техногигант Microsoft закрывает последнее юридическое присутствие в России. Дочерняя компания подает на банкротство, оставляя после себя 949 тысяч долларов долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Американская корпорация решила окончательно покинуть российский рынок. По данным издания, дочерняя структура ООО "Майкрософт Рус" готовится подать заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.

Соответствующее сообщение опубликовано на портале "Федресурс". Как известно, кредитором компании выступал Газпромбанк. Именно его иск стал одной из причин обращения в суд.

Иск к Microsoft

В январе 2025 года банк требовал взыскать с российского юридического лица Microsoft 90,9 млн рублей в рамках дела о безосновательном обогащении.

Как указано в материалах дела, претензии касаются контракта на техническую поддержку, заключенного в сентябре 2021 года и действующего до 12 сентября 2022 года.

По утверждениям истца, с апреля 2022 года "Майкрософт Рус" прекратила выполнение своих обязательств по договору, несмотря на то, что получила оплату в полном объеме.

В апреле суд частично удовлетворил иск: с компании постановили взыскать в целом 949 тысяч долларов:

887 тысяч долларов как неосновательное обогащение,

62 тысяч долларов процентов.

Дополнительно предписано начислять проценты, исходя из средневзвешенной процентной ставки по кредитам, до момента фактической выплаты.

Выход Microsoft из России

Формально Microsoft начала сворачивать российский бизнес еще весной 2022 года - после нападения России на Украину. Однако до недавнего времени компания сохраняла юридическое присутствие в стране.

В декабре 2024-го - январе 2025 года были окончательно закрыты филиалы Microsoft в 13 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Краснодар.

Об этом говорилось в корпоративном отчете, опубликованном 7 марта 2025 года. В нем подчеркивалось, что на тот момент вопрос о ликвидации юридического лица не стоял.