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У Щасті проведуть антитерористичні навчання. Жителів просять мати при собі документи

Новость на русском → Щастя, Понеділок 29 березня 2021 12:03
У Щасті проведуть антитерористичні навчання. Жителів просять мати при собі документи Фото: в Щасті 30-31 березня проведуть антитерористичні навчання (facebook.com pressjfo news)
Автор: Юлія Струк

У районі проведення Операції об'єднаних сил у Щасті проведуть антитерористичні навчання. Вони відбудуться 30-31 березня.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

"30-31 березня у м. Щастя, в рамках проведення операції Об’єднаних сил, за участю регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом відбудуться планові навчання з протидії диверсійним та терористичним загрозам", - сказано у повідомленні.

Вказано, що тренування проведуть в умовах, максимально наближених до реальних. Служба безпеки України закликає місцевих жителів з розумінням поставитись до можливих незручностей, зберігати спокій та дотримуватись правил особистої безпеки.

"Просимо громадян, за необхідності пересування містом, мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про протиправні дії невідомих осіб, їх причетність до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергової служби", - зазначають у прес-центрі ООС.

Нагадаємо, Верховна рада може провести ще одне позачергове засідання через загострення ситуації на Донбасі. Воно може відбутися у вівторок, 30 березня.

Як писало РБК-Україна, в п'ятницю на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинули відразу чотири українських військових, ще двоє отримали поранення.

Так, президент Володимир Зеленський планує обговорити ситуацію на Донбасі з лідерами країн нормандського формату.

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