Крали запчастини для військової бронетехніки: СБУ заблокувала злочинну схему
Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання в одній із військових частин Хмельницької області. Там крали запчастини та комплектуючі до військової броньованої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.
За даними слідства, у злочинах причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували крадіжки комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини власним автомобілем або передавав їх батькові через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражі для продажу.
Правоохоронці провели 12 обшуків. Вони виявили і вилучили десятки вузлів і деталей, що комплектують до військової броньованої техніки. За попередніми даними, загальна вартість викраденого становить близько 1 млн гривень.
У рамках кримінального провадження обом зловмисникам доповідено про підозру. Їм загрожує від 5 до 10 років воління.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України запобігли розкраданню запчастин до військової бронетехніки в Миколаївській області. Зловмисники планували їх незаконно продати.