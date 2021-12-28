Крали запчастини для військової бронетехніки: СБУ заблокувала злочинну схему

Контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання в одній із військових частин Хмельницької області. Там крали запчастини та комплектуючі до військової броньованої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ .

За даними слідства, у злочинах причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували крадіжки комплектуючих до бронетехніки. Військовий вивозив крадене з частини власним автомобілем або передавав їх батькові через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражі для продажу.

Правоохоронці провели 12 обшуків. Вони виявили і вилучили десятки вузлів і деталей, що комплектують до військової броньованої техніки. За попередніми даними, загальна вартість викраденого становить близько 1 млн гривень.

Фото: військовий зі своїм батьком крали комплектуючі до бронетехніки (ssu.gov.ua)

У рамках кримінального провадження обом зловмисникам доповідено про підозру. Їм загрожує від 5 до 10 років воління.