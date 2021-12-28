Воровали запчасти для военной бронетехники: СБУ заблокировала преступную схему

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение в одной из воинских частей Хмельницкой области. Там воровали запчасти и комплектующие к военной бронированной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

По данным следствия, в преступлениям причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовали кражи комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гараже для продажи.

Правоохранители провели 12 обысков. Они обнаружили и изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике. По предварительным данным, общая стоимость похищенного составляет около 1 млн гривен.

Фото: военный со своим отцом воровали комплектующие к бронетехнике (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Им грозит от 5 до 10 лет личения свободы.