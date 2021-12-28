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Воровали запчасти для военной бронетехники: СБУ заблокировала преступную схему

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Хмельницкая область, Вторник 28 декабря 2021 16:09
Воровали запчасти для военной бронетехники: СБУ заблокировала преступную схему Фото: в Хмельницкой области из воинской части воровали запчасти для бронетехники (ssu.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение в одной из воинских частей Хмельницкой области. Там воровали запчасти и комплектующие к военной бронированной технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в преступлениям причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовали кражи комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое с части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гараже для продажи.

Правоохранители провели 12 обысков. Они обнаружили и изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике. По предварительным данным, общая стоимость похищенного составляет около 1 млн гривен.

Фото: военный со своим отцом воровали комплектующие к бронетехнике (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам доложено о подозрении. Им грозит от 5 до 10 лет личения свободы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области. Злоумышленники планировали их незаконно продать.

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Служба безопасности Украины
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