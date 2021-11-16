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У Миколаївській області СБУ запобігла викраденню запчастин для військової техніки

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Вівторок 16 листопада 2021 15:20
У Миколаївській області СБУ запобігла викраденню запчастин для військової техніки Фото: у Миколаївській області СБУ запобігла викраденню запчастин для військової техніки (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Служби безпеки Україна запобігли розкраданню запчастин до військової бронетехніки у Миколаївській області. Зловмисники планували їх незаконно продати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Спробу викрадення виявили на складі підприємства "Миколаївський бронетанковий завод". Нестача запчастин могла завдати шкоди обороноздатності України в умовах збройного конфлікту на сході країни.

"Спецслужбою встановлено, що у межах виконання Державного оборонного замовлення двоє відповідальних осіб держпідприємства намагалися "збути" деталі та агрегати до БТР та БРДМ", - пише пресслужба.

Загальна вартість запчастин становить майже 500 тисяч гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до п’яти років.

"Тривають слідчі дії для з’ясування всіх обставин оборудки та встановлення і притягнення до відповідальності причетних осіб", - додає пресслужба.

Фото: у Миколаївській області СБУ запобігла викраденню запчастин для військової техніки (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Військова техніка Миколаєвська область
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