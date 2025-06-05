В Воронежской области прогремел взрыв на железной дороге: что известно

Россияне заявили об очередных взрывах на железной дороге. На этот раз они прошли на путях в Воронежской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza .

Как отмечено, событие произошло на 25 километре перегона "Евдаково - Сагуны". Россияне утверждают, что пострадавших в результате взрыва якобы нет. Впрочем, признают, что повреждение получила железнодорожная колея.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил взрыв. Он отчитался россиянам, отправившим на место "экстренные службы и ремонтные бригады".

Однако повреждения все же получили рейка и шпалы. Сообщается, что дыру в полотне якобы "вовремя заметил машинист одного из железнодорожных составов", ехавший по этому маршруту.

Из-за взрыва на путях движение 19 поездов было задержано. Позже губернатор заявил о якобы "восстановлении движения".

"Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - цитируют Гусева прокремлевские СМИ.

Между тем в ФСБ уже заявили, что колеи "были повреждены в результате подрыва". Следственный комитет РФ возбудил дело по так называемой статье "терроризм".