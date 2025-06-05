В Воронежской области прогремел взрыв на железной дороге: что известно
Россияне заявили об очередных взрывах на железной дороге. На этот раз они прошли на путях в Воронежской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Baza.
Как отмечено, событие произошло на 25 километре перегона "Евдаково - Сагуны". Россияне утверждают, что пострадавших в результате взрыва якобы нет. Впрочем, признают, что повреждение получила железнодорожная колея.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил взрыв. Он отчитался россиянам, отправившим на место "экстренные службы и ремонтные бригады".
Однако повреждения все же получили рейка и шпалы. Сообщается, что дыру в полотне якобы "вовремя заметил машинист одного из железнодорожных составов", ехавший по этому маршруту.
Из-за взрыва на путях движение 19 поездов было задержано. Позже губернатор заявил о якобы "восстановлении движения".
"Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - цитируют Гусева прокремлевские СМИ.
Между тем в ФСБ уже заявили, что колеи "были повреждены в результате подрыва". Следственный комитет РФ возбудил дело по так называемой статье "терроризм".
Подрыв поездов в России
Напомним, 25 мая в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, в результате чего прогремел взрыв.
Губернатор российского региона Вячеслав Гладков тогда заявил, что устройство было заложено под рельсами в Новооскольском округе. Из-за взрыва было остановлено железнодорожное сообщение, а контактная сеть путей получила повреждения.
А в сентябре 2024 года в Белгородской области сошел с рельсов грузовой поезд. Это произошло после взрыва на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол". Тогда источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что минирование и подрыв осуществили в ходе совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ. После этого с рельсов сошли 11 вагонов вместе с локомотивом.
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