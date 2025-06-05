У Воронезькій області пролунав вибух на залізниці: що відомо

Росіяни заявили про чергові вибухи на залізниці. Цього разу вони відбулися на коліях у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Baza .

Як зазначено, подія відбулася на 25 кілометрі перегону "Євдаково - Сагуни". Росіяни стверджують, що постраждалих внаслідок вибуху нібито немає. Втім, визнають, що пошкодження отримала залізнична колія.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив вибух. Він відзвітував росіянам, що відправив на місце "екстрені служби та ремонтні бригади".

Однак, пошкодження все ж отримали рейка і шпали. Повідомляється, що дірку в полотні нібито "вчасно помітив машиніст одного із залізничних складів", який їхав цим маршрутом.

Через вибух на коліях рух аж 19 поїздів було затримано. Пізніше губернатор заявив про нібито "відновлення руху".

"Дякую машиністу поїзда за пильність, а спеціальні служби та залізничників за злагоджену та оперативну роботу", - цитують Гусєва прокремлівські ЗМІ.

Тим часом у ФСБ вже заявили, що колії "було пошкоджено внаслідок підриву". Слідчий комітет РФ порушив справу за так званою статтею "тероризм".