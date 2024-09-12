ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поезд под Белгородом сошел с рельсов в результате операции ГУР и ВСУ, - источники

Белгородская область, Четверг 12 сентября 2024 10:49
UA EN RU
Поезд под Белгородом сошел с рельсов в результате операции ГУР и ВСУ, - источники Фото: в результате взрыва грузовой поезд в Белгородской области сошел с рельсов (t.me/zhest_belgorod)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Белгородской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд в результате совместной операции ГУР МОУ и ССО ВСУ 10 сентября. Был совершен минирование и подрыв на железнодорожном участке "Старый Оскол - Валуйки".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Как рассказали изданию собеседники, в результате успешной операции пущен под откос грузовой поезд, обеспечивавший логистические потребности армии государства-агрессора.

После взрыва железнодорожного полотна 11 вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов и перевернулись.

"Указанная железнодорожная артерия парализована, ряд поездов отменили. Работа над ослаблением государства-агрессора России продолжается", - добавили источники.

Фото: в Белгородской области грузовой поезд сошел с рельсов (t.me/zhest_belgorod)

Что этому предшествовало

Напомним, что о схождении поезда с рельсов под Белгородом вчера рассказали в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги РФ. Там заявили, что это произошло "из-за внешнего вмешательства в работу железнодорожного транспорта". Сообщалось, что взрыв произошел 10 сентября в 23:17 на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол", после чего произошло схождение 11 якобы "пустых" вагонов и локомотива грузового поезда.

Впоследствии глава Белгородской области Вячеслав Гладков также подтвердил информацию. По его версии, это произошло в результате "атаки беспилотников со стороны ВСУ" по трем населенным пунктам региона". Также он добавил, что поезда отправили в объезд этого участка.

Отметим, что на российскую железную дорогу часто совершают атаки и диверсии. Особенно это касается приграничных с Украиной регионов. Обычно российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако Киев в большинстве случаев официально это не подтверждает.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины ГУР Белгородская область Поезд
NEWS
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
Последствия атаки на Конотоп: когда будет свет неизвестно, воду будут давать по графику
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США