В Белгородской области подорвали поезд: что известно
В воскресенье, 25 мая, в Белгородской области подорвался поезд. Он наехал на взрывное устройство, из-за чего произошел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет", - говорится в публикации.
Гладков добавил, что в результате инцидента повреждена контактная сеть железнодорожного пути. По состоянию на сейчас движение поездов временно приостановлено.
"На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется", - добавил он.
По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в начале седьмого вечера. Там указывается, что в результате взрыва на пути упала опора ЛЭП и повредила контактную сеть ж/д путей. Также в соцсетях публикуют кадры с места событий.
Напомним, пару недель назад Гладков заявил, что жители Белгородской области специально оставляют свои старые машины на улицы в надежде, что их повредят дроны. Таким образом люди пытаются получить выплаты.
"Разговоры родственников: наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может, обстреляют - хотя бы деньги получим. Машина-то старая, никуда не деть, не продать", - сообщил он.
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