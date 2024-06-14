В Москве горит ведущее предприятие по разработке авиатехники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и Telegram -канал МЧС РФ.

Сначала в российском министерстве рассказывали, что площадь пожара составляла 400 квадратных метров, затем заявили о локализации пожара, но позже "МЧСники" сказали, что по уточненной информации, пылает уже 800 "квадратов".

Примечательно, что в российском МЧС не говорят о пожаре именно на ДКБ "Сухого", а сообщают, что "горит неэксплуатируемое здание" на северо-западе Москвы.

Вместе с тем на обнародованных министерством кадрах, а также видео из российских СМИ и Telegram-каналов, видно, что горит здание именно этого предприятия, считающегося одним из ведущих в стране-агрессоре по разработке авиационной техники.

"На северо-западе Москвы горит конструкторское бюро ОКБ "Сухого". Весь дым сдувает ветром на Боткинскую больницу", - пишет "Москвач".

Добавим, это бюро входит в авиационный холдинг ОАО "Компания" "Сухой".

Согласно заявлению МЧС РФ, пожар пытаются потушить более 70 пожарных, также на месте привлечены 25 единиц техники.

Вид здания ОКБ "Опытно-конструкторское бюро Сухого" в Москве (фото: wikipedia.org)