В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу, повреждены резервуары с топливом

В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.

"По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - написал Гусев.

По его словам, в Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы беспилотными летательными средствами.

Атаки на территории России

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