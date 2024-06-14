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В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу, повреждены резервуары с топливом

Воронежская область, Россия, Пятница 14 июня 2024 05:25
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В Воронежской области дроны атаковали нефтебазу, повреждены резервуары с топливом Фото: в Воронежской области дроны атаковали нефтебазу (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

В Воронежской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу и серьезно повредили резервуары с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По его словам, в Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы беспилотными летательными средствами.

"По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают все оперативные службы. Ликвидация последствий происшествия продолжается. Повреждения объекта уточняются", - написал Гусев.

Местные жители сообщили о шести взрывах и мощных взрывных волнах.

Атаки на территории России

В ночь на 14 июня в Морозовске в Ростовской области прогремели взрывы и возник пожар. В некоторых домах жителей исчез свет. В городе расположен военный аэродром, где базируются истребители Су-34, Су-24 и Су-24М.

Накануне вечером в Москве вспыхнул масштабний пожар в здании опытно-конструкторского бюро "Сухого" (ОКБ "Сухого"). В результате обширного горения обрушилась крыша.

Между тем аналитики Института изучения войны отметили, что дальнейшие удары ВСУ баллистическими ракетами ATACMS по системам ПВО россиян в Крыму сделает полуостров непригодным для использования его в качестве плацдарма.

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